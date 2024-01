Vittoria sofferta ma meritata, punto a punto, per Soverato sull’ostico Melendugno. Le biancorosse calabresi vincono 3 a 2 e fanno gioire il foltissimo pubblico giunto al PalaScoppa in un pomeriggio abbastanza mite. Vittoria preziosissima che dà tanta fiducia ed entusiasmo per i prossimi impegni delle soveratesi.