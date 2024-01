Ha sequestrato e picchiato con calci e pugni la moglie, rompendole anche un dente, perché non accettava la separazione. É l’accusa per la quale i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari, a Fiumara di Muro, nel Reggino, un uomo, al quale vengono contestati i reati di sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L’uomo avrebbe agito in complicità con la sorella quarantatreenne, finita anche lei ai domiciliari. A carico dei due i militari della Compagnia di Villa San Giovanni hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica. I fatti risalgono al 19 gennaio scorso, giorno in cui l’uomo, con l’aiuto della sorella avrebbe bloccato per strada l’auto condotta dalla moglie, dalla quale si era separato da poco.