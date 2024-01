VILLAPIANA(CS)/ Sette consiglieri, quattro di minoranza e tre di maggioranza, hanno approvato in Consiglio comunale a Villapiana la mozione di sfuducia presentata nei confronti del sindaco Paolo Montalti. Nelle prossime ore il prefetto di Cosenza disporra’, con un proprio decreto, lo scioglimento del Consiglio comunale della cittadina dell’alto Ionio cosentino e provvederà a nominare un commissario che guiderà l’ente fino alle prossime elezioni amministrative. I consiglieri che hanno votato la sfiducia contestano a Montalti “la gestione amministrativa dell’ente” e sottolineano la preoccupazione per alcune delle scelte compiute dal primo cittadino. Tra i motivi principali alla base della presa di posizione ci sarebbe la decisione del sindaco di indire due concorsi a pochi mesi dalle imminenti elezioni amministrative, decisione che sarebbe stata adottata senza una chiara maggioranza consiliare e che ha dato adito a polemiche tra i consiglieri, evidenziando mancanza di consenso interno. Critiche sarebbero state sollevate anche in relazione ad una nomina decisa senza il preventivo avallo del consiglio comunale.