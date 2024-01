Nella splendida cornice dei Campionati Italiani Assoluti Fids Danza Sportiva 2024, che si sono disputati nel suggestivo Play hall di Riccione, il parquet è stato illuminato dal grande talento della Asd Passione Danza di Catanzaro, che ha stupito ancora una volta. La competizione non si preannunciava tra le più semplici poiché il regolamento prevede l’unificazione di tutte le classi per decretare i Campioni italiani assoluti. È la gara più importante della Federazione in quanto dà accesso alle convocazioni nazionali per mondiali e europei. Guidati dai maestri Fabio Borelli e Concetta Flauti, pluricampioni del mondo, i ballerini della scuola di ballo catanzarese hanno catturato l’attenzione di giuria e pubblico con performances che hanno mescolato eleganza, tecnica e passione in modo magistrale. I movimenti fluidi e controllati, le acrobazie spettacolari e la perfetta sincronizzazione hanno reso evidente il livello di eccellenza raggiunto da questa scuola di danza sportiva. Nella disciplina delle Danze Caraibiche, l’Asd Passione Danza alla sua prima partecipazione ai campionati assoluti ha raggiunto un traguardo storico: ha brillato con un totale di 8 medaglie d’oro, 3 argenti, 7 finali e due semifinali raggiunte: i ballerini hanno dimostrato di essere veri campioni nel loro campo, portando a casa risultati straordinari e confermando il loro status di protagonisti nel mondo della danza sportiva nazionale. Questi i nomi dei campioni: Elena Talarico, Anita Tagliati,Paulina Wajda, Miriam Talarico, Giuseppe Piló, Matilde Nisticó, Raffaele Papaleo, Simone Papaleo, Giulia Crocetti, Manuela Talarico, Desirè Primerano, Ambra Riga, Arianna Nisticó. Il successo della ASD Passione Danza di Catanzaro è molto più di una semplice vittoria. È un tributo all’impegno, alla passione e al talento dei suoi membri, e un’ispirazione per tutti coloro che sognano di eccellere nella danza sportiva.