Catanzaro, carcassa di cinghiale sulla strada tra via Alessandro Turco e via Giaocchino da Fiore divenuta ormai discarica

CATANZARO/ Una carcassa di cinghiale in avanzato stato di putrefazione sulla vecchia strada che collega via Alessandro Turco a via Gioacchino da Fiore, diventata da diverso tempo una sorta di discarica. Forse il cinghiale è stato travolto da un mezzo in transito, con chissà quali danni e rischi per gli occupanti. La carcassa emana un fetore tremendo. Ai bordi della strada vengono gettate enormi quantità di rifiuti speciali, di cui è piena la fiumara che li porterà a mare con le piogge.