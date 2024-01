“Il diritto alla salute va assicurato con un nuovo approccio che consideri i cittadini non alla stregua di freddi numeri, ma come persone bisognose di dignitose prestazioni sanitarie. Oltre all’ assistenza, è importante puntare sull’umanizzazione delle cure, cambiando il paradigma basato soltanto sulle patologie e privilegiando l’essere umano quale portatore di sentimenti, sofferenze, conoscenze e speranze”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso intervenendo al convegno ‘Umanizzazione delle cure 2024’ organizzato nella Casa delle Culture di Catanzaro da Present & Future. “Il nuovo corso della sanità, avviato da due anni a questa parte, da Giunta e Consiglio regionale in sinergia con il presidente e commissario Roberto Occhiuto – ha aggiunto Mancuso – ha già prodotto una significativa inversione di tendenza e prodotto risultati che, fino a poco tempo fa, sembravano irraggiungibili. A partire dall’istituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria ‘Renato Dulbecco’, da cui ci aspettiamo un aumento della qualità dell’assistenza e la piena applicazione della legge regionale istitutiva”. “Nella sanità dobbiamo tutti puntare – ha sostenuto ancora il presidente del Consiglio regionale – nella direzione di aprire nuovi orizzonti, orientando la medicina verso una crescente personalizzazione delle cure. Sono convinto che sia obiettivo comune, per manager e dirigenti medici, partire dalla centralità del paziente. Se si parte dai bisogni reali della persona, diventa più facile progettare percorsi assistenziali, nuovi rapporti tra ospedale e territorio e fra le diverse professioni sanitarie, nonché realizzare più avanzate forme di integrazione sociale e sanitaria”.