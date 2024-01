Ragazzi morti in un incidente a Rosarno, il sindaco Cutrì: “Una immensa tragedia”

ROSARNO(RC)/ “Di fronte a tragedie così grandi le parole vacillano e vengono meno”. Così, in una dichiarazione, il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, in merito all’incidente stradale in cui la scorsa notte sono morti due giovani di 23 anni. “La tragica notizia – ha aggiunto Cutrì – ha scosso tutta la nostra città. Rivolgo, a nome della Città e mio personale, i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie per la scomparsa di questi due ragazzi , mentre al giovane rimasto ferito auguriamo che possa essere presto dichiarato fuori pericolo”.