Con un’inversione dell’ordine del giorno dei lavori, il Consiglio regionale ha anticipato la trattazione della mozione, a firma del consigliere Raffaele Mammoliti, riguardante la “Revoca della procedura, per la formazione delle rose di idonei al conferimento degli incarichi di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, dell’Azienda ospedaliera di Cosenza e del Grande ospedale metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Sul tema ha risposto il presidente della Giunta, Roberto Occhiuto. “Sono grato al consigliere Mammoliti -ha detto Occhiuto- per la possibilità che mi viene data di fare chiarezza. All’atto del mio insediamento chiesi espressamente di prevedere, in capo al Commissario ad acta per il piano di rientro della sanità in Calabria, la possibilità di nominare Commissari e Direttori generali. Sono partito dalle Aziende sanitarie più grandi perché ritenevo giusto stabilizzarle. E la stessa cosa stavo facendo anche per l’Azienda di Vibo, retta dal Commissario Battistini, che era anche Commissario dell’Azienda di Catanzaro, proprio nella convinzione che servisse a Vibo Valentia un Direttore generale a tempo pieno. Tutto questo è avvenuto prima che la Prefettura di Vibo Valentia disponesse l’invio della Commissione d’accesso all’Asp. Circostanza che non potevamo ignorare. C’era un commissario di sicura correttezza e moralità che aveva già una conoscenza delle criticità e poteva aiutare la Commissione a fare emergere quello che era necessario emergesse. Ho ritenuto, pertanto, che fosse giusto che il generale Battistini restasse alla guida di una azienda complessa come quella di Vibo Valentia. Ed è per questo che ho revocato il bando, avviando quasi contestualmente le procedure per la selezione dei Direttori generali delle altre Aziende. La mia idea è che il sistema debba essere stabilizzato e che sulla sanità dobbiamo fare quello che è giusto fare”. Mammoliti, nella sua risposta, ha affermato di avere apprezzato “la chiarezza del presidente Occhiuto. Mi fa piacere apprendere che continuerà in questo percorso di nomina di Direttori generali che meglio possono favorire avanzamenti di governance positiva nei diversi livelli di gestione della sanità”.