Oggi, come tutti i giovedì, nuova puntata di RTC Sport Serie B, la rubrica settimanale in Radio di RTC dedicata al Campionato di Calcio di Serie B. In questa puntata analisi della scorsa giornata e panoramica sulla prossima in programma nell’imminente fine settimana. Inoltre ampio focus sul calciomercato di Catanzaro, Cosenza e di tutte le altre squadre. Conduce in studio Manuel Soluri. Ospiti Davide Veroli, difensore del Catanzaro Calcio, e Franco Segreto, giornalista. In onda questa sera in Radio su RTC alle 21,30 sulle frequenze 88.5 e 105.7; DAB in tutta la Calabria; Diretta Web su www.radiocatanzaro.it