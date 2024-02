“Credo che per realizzare questa legge ci vorranno 70, 80 miliardi di euro, quindi il problema vero dell’autonomia differenziata è trovare le risorse per realizzare tutta la legge”. A dirlo il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, di Forza Italia, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa sulla sanità calabrese. “L’autonomia differenziata – ha detto – è una parte del disegno di legge di attuazione del titolo quinto della Costituzione. Mi aspetto che vengano realizzate le altre due parti, quelle che riguardano i Lep, garantiti con uniformità su tutto il territorio nazionale. Credo che il testo uscito dal Senato sia un testo migliorato rispetto a quello presentato originariamente perché si dice che non si potranno fare delle intese se sulle materie oggetto delle intese i Livelli essenziali delle prestazioni non saranno finanziati secondo i fabbisogni standard e quindi non più secondo la spesa storica, in tutta Italia allo stesso modo. Quindi è un buon risultato”.