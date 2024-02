I carabinieri hanno sequestrato in alcuni centri della Locride cinque impianti di autolavaggio, risultati non in regola con le normative ambientali, e denunciato in stato di libertà sei persone, due delle quali di nazionalità indiana. I sequestri sono stati eseguiti a Bovalino, Ardore, Platì e Siderno dai militari della Compagnia di Locri nell’ambito di un servizio finalizzato proprio alla repressione dei rati ambientali. In particolare, i militari hanno riscontrato che le acque reflue industriali, provenienti dagli impianti di autolavaggio non subivano i trattamenti depurativi previsti dalla normativa vigente e venivano immessi dunque illecitamente nella rete fognaria comunale. Uno degli impianti di autolavaggio sequestrati, inoltre, era allacciato abusivamente alle reti idrica ed elettrica.