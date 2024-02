Il Football Club Crotone comunica tre operazioni in entrata:

il jolly offensivo Dimitiar Kostadinov , bulgaro classe 1999, che arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Septemvri Sofia dove si è messo in luce in questa prima parte di stagione andando a segno ben 8 volte in 21 gare, e il giovane centrocampista Riccardo Costa, classe 2004, che arriva dalla SS Brindisi FC. Inoltre arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Matteo Battistini dal Calcio Lecco 1912. Il difensore lombardo, che spegnerà 30 candeline il prossimo 18 febbraio, lascia il Lecco dopo 83 presenze, le ultime 13 ottenute nella prima parte di questa stagione in Serie B. Battistini indosserà la maglia numero 13. Ieri invece il Crotone aveva annunciato l’arrivo di Gianmario Comi, attaccante ex Reggina, preveniente dalla Pro Vercelli. Ha rescisso l’albanese Vuthaj.