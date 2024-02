“Esprimo apprezzamento e sincera convinzione rispetto all’azione migliorativa che la legge apporterà all’interno delle Amministrazioni locali e per l’utenza dell’intera Calabria”. Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, dopo l’approvazione della proposta di legge recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”, su cui ha relazionato in aula la consigliera, presidente della VI Commissione, Katya Gentile. Il provvedimento legislativo, è scritto in una nota, mira a snellire l’iter amministrativo che disciplina la materia degli usi civici in Calabria e nasce dalla necessità di trovare una soluzione condivisa per le tante problematiche evidenziate dai Comuni. Il testo legislativo, nel suo complesso, è composto da 24 articoli che hanno la finalità di ridisegnare l’impianto complessivo della legge regionale n. 18 del 2007 in materia di Usi Civici. “La proposta approvata dal Consiglio regionale – affermano Mancuso e Gentile – ha come obiettivo principale quello di velocizzare l’iter delle pratiche in materia di usi civici ed offrire al cittadino, rispetto al passato, un percorso chiaro e definito nel rapporto con la pubblica amministrazione. Riteniamocon questo provvedimento legislativo, di essere andati incontro alle esigenze delle Amministrazioni, che hanno sempre più necessità di poter ottimizzare e snellire la propria macchina burocratica, in un rapporto con il cittadino sempre più ispirato alla leale collaborazione nel quadro di una costante e proficua interconnessione”.