REGGIO CALABRIA/ Il professore Massimo Osanna, Direttore generale Musei del Ministero della Cultura, ha effettuato una visita nel Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria, che ospita, tra l’altro, i Bronzi di Riace. Osanna è stato accompagnato nella visita dal direttore del museo, Fabrizio Sudano. “Osanna, direttore generale dal 2020 – è detto in un comunicato – coordina le politiche di gestione, fruizione e comunicazione dei musei statali, garantisce lo sviluppo del sistema museale e un’offerta culturale accessibile e di qualità. Tra i suoi ultimi risultati, il rilancio della rete ‘Sistema museale nazionale’, con una particolare attenzione alla comunicazione delle specifiche e multiformi realtà che lo compongono, molto diverse e lontane fra loro, non solo dal punto di vista geografico. Rilancio avvenuto anche grazie alla campagna di promozione ‘Musei Italiani’ attraverso il lancio della piattaforma e della nuova app che mette in rete gli istituti museali italiani”. “Dopo la presentazione del personale e la visita negli uffici – si aggiunge nella nota – il direttore Sudano ha accompagnato il professore Osanna tra le sale del museo. E ogni sosta è stata occasione per parlare di progetti di miglioramento dell’accessibilità, del legame con il contesto territoriale e della possibilità di avviare nuove ricerche scientifiche e collaborazioni”. “E’ stato un onore – ha detto, in una dichiarazione, il direttore Sudano – accogliere il professore Osanna. Una visita che è stata anche l’occasione per condividere con il direttore generale Musei il programma di gestione e valorizzazione in un’ottica di riposizionamento del museo come attrattore vitale del Mediterraneo. Sono convinto che la stretta sinergia con il Sistema museale nazionale ed il forte legame con il territorio possano contribuire al rilancio dell’immagine del museo e della città”.