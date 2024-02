“Siamo lieti che molti esponenti della Giunta e del Consiglio comunale di Rosarno abbiano deciso di aderire formalmente a Forza Italia, tingendo di azzurro un’altra Amministrazione locale della Calabria. È il sintomo che il territorio ci identifica come punto di riferimento politico ed istituzionale”. Lo affermano, in una nota, i commissari regionale e provinciale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, che é anche vicecapogruppo alla Camera, e Giovanni Arruzzolo. Dopo il sindaco, Pasquale Cutrì, hanno deciso di aderire al partito azzurro il vicesindaco, Teodoro De Maria; gli assessori Giulia D’Agostino e Arturo Lavorato; il presidente del Consiglio, Antonio Rachele, ed i consiglieri Antonino Brosio, Giuseppe La Torre, Alessia Macrì, Emanuela Porretta. “Aderire a Forza Italia – affermano, in una nota, i nuovi esponenti del partito – significa sposare un modus operandi, un progetto, una visione futura di Calabria. E noi siamo felici di poterne fare parte, certi di poter dare un contributo alla già folta squadra di amministratori.” “Forza Italia cresce, giorno dopo giorno – dicono, da parte loro, Cannizzaro e Arruzzolo – non solo in quantità, ma soprattutto in qualità. La classe politica e dirigenziale forzista è, senza dubbio alcuno, la più preparata del panorama regionale. Questo fa sì che da un lato il partito possa essere sempre più appetibile e dall’altro che i risultati per il territorio siano sempre più efficaci e tangibili. La nostra filosofia è che Forza Italia debba essere punto di riferimento per gli amministratori. È tutto reciproco. Solo ragionando così, da squadra, potremo cambiare la Calabria”.