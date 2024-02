Calabria meta sempre più ambita dagli stranieri che desiderano acquistare una nuova casa. Lo rileva Gate-away.com, il portale immobiliare dedicato a chi vuole vendere casa all’estero, secondo cui nel 2023, in base ai dati elaborati , la regione registra richieste in crescita del +22.3% rispetto all’anno precedente. Cosenza, nell’insieme, risulta la provincia più ricercata con il 61.81% di richieste di periodo (gennaio-dicembre 2023), seguita da Vibo Valentia con il 21.45%, Catanzaro (10.97%), Reggio Calabria (4.66%). Regina delle preferenze è Scalea, con il 20.7% del totale delle richieste, seguita da un’altra località della stessa zona, Santa Maria del Cedro con il 7.05%, Soverato, con il 4.64%. A livello di performance annuale è Nocera Terinese a guidare la classifica con balzo del +256% a/a. Seguono Maiera’ con un +236% a/a e Roseto Capo Spulico con il +97.62% a/a. L’interesse maggiore per la Calabria appartiene agli statunitensi con il 32.42% del totale delle richieste. Poi la Germania con il 10.14%, il Canada (9.64%), Gran Bretagna (7.8%) e Svezia (3.53%). “I numeri della Calabria – dice Simone Rossi, co-fondatore di Gate-away.com – sono indicativi di un trend positivo che si sta diffondendo su tutto il territorio italiano e che mette in evidenza come gli acquirenti stranieri non siano interessati solo ad alcune regioni o solo a certe categorie di immobili, bensì siano interessati a cercare casa in ogni zona”.