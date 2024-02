“Sono certo che la Calabria sarà la prima regione del Sud a firmare l’accordo di coesione con il governo nazionale. Per quanto mi riguarda, dunque, non ho alcun motivo di preoccupazione in merito a questo determinato argomento”. È quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, interpellato telefonicamente dall’ANSA dopo le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca che prospettata una sua possibile partecipazione ad una manifestazione contro il governo.