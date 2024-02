Nei prossimi giorni una perturbazione si avvicinerà all’Italia portando con sé un carico di pioggia e neve, dopo un lungo periodo governato dall’anticiclone. Antonio Sanò, metereologo, segnala una svolta dopo un lungo periodo di dominio anticiclonico. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la data che vedrebbe la fine del dominio dell’anticiclone è il 9 febbraio, con una recrudescenza dei fenomeni più intensi nel prossimo weekend: la causa va ricercata nell’arrivo di una vasta depressione (ciclone) in discesa dal Nord Atlantico, sospinta da correnti d’aria fredde e instabili di origine polare, in grado di pilotare una perturbazione intensa dapprima verso l’Europa occidentale e poi anche verso l’Italia. Un cambiamento si farà sentire già entro domani, con correnti d’aria dirette verso l’Italia che diventeranno progressivamente più umide. Le regioni settentrionali e le zone tirreniche del Centro assisteranno a un contesto più grigio, dovuto principalmente alla maggiore presenza di foschie, fitte nebbie e di strati di nuvole medio/basse. Gli ultimi aggiornamenti confermano il ritorno delle precipitazioni, anche copiose, con piogge battenti a partire dal Centro-Nord nel prossimo weekend; tuttavia, nonostante questi mutamenti, le temperature manterranno inizialmente valori sempre piuttosto miti per la stagione in corso, tant’è che le previste nevicate coinvolgeranno quote piuttosto alte. Nel dettaglio Lunedì 5. Al nord: in prevalenza soleggiato salvo nebbie; nubi in Liguria. Al centro: cielo a tratti molto nuvoloso, anche coperto sull’alta Toscana. Al sud: soleggiato e mite. Martedì 6. Al nord: coperto e anche nebbioso in pianura, coperto in Liguria con occasionali piovaschi. Al centro: piovaschi in Toscana, più asciutto altrove. Al sud: bel tempo prevalente. Mercoledì 7. Al nord: cielo in prevalenza coperto, foschie in pianura, piogge deboli in Liguria. Al centro: più nubi ovunque, piovaschi sull’alta Toscana. Al sud: aumento delle nubi. Tendenza. Si avvicina una perturbazione tra giovedì e venerdì, maltempo in estensione dal Nord verso il resto del Paese.