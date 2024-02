“Da giovedì inizierà la mobilitazione. I nostri mezzi confluiranno in diversi punti di raccolta attorno alla capitale e la settimana prossima ci sarà una grande manifestazione a Roma”. A dirlo Danilo Calvani, uno dei leader della protesta e alla guida del movimento ‘Cra Agricoltori traditi’, al termine di un incontro in questura a Roma. “Dobbiamo ancora stabilire i dettagli – aggiunge – ma probabilmente faremo un corteo anche con trattori”. “Un nostro rappresentante salirà sul palco di Sanremo” annuncia Danilo Calvani, leader del Comitato degli agricoltori traditi, in merito alle parole di Amadeus in conferenza stampa. “Siamo in contatto con l’organizzazione del Festival per stabilire i dettagli” ha aggiunto Calvani. La protesta dei trattori prende sempre più piede in Italia, ma gli agricoltori italiani non sono nuovi a questo genere di manifestazioni. Questa volta la mobilitazione è scattata sull’onda lunga delle agitazioni in altri Paesi europei, in primis in Francia e Germania, ma i ‘nostri’ contadini si sono distinti anche in passato nell’aver fatto sentire la loro voce. La più famosa protesta fu quella del movimento dei ‘Forconi’ che si svolse tra il 2011 e il 2012 ed ebbe grande eco mediatica grazie anche all’adesione degli autotrasportatori, che paralizzarono l’Italia bloccando i rifornimenti di carburante. Ne fecero parte agricoltori, pastori e allevatori stanchi (già allora) dell’impostazione del modello europeo, L’agitazione, partita dalla Sicilia e dalla Sardegna, provocò non pochi disordini e disagi sotto la guida di Danilo Calvani, che ancora oggi è tra i ‘capipopolo’ con il Comitato degli Agricoltori Traditi (Cra).