“Il coordinamento regionale del nuovo CDU, che si è riunito nella sede di Catanzaro di Via S.Nicola, ha giudicato positivo l’attività di ‘Iniziativa Popolare’. A ‘Iniziativa Popolare’ hanno aderito, oltre al Nuovo CDU, la Democrazia Cristiana di Cuffaro-Grassi-Marini, Rinascita Popolare di Publio Fiore, Unione Cristiana di Scilipoti Isgro e Liberi e Forti di Bonalberti. Vi è un confronto in atto anche con il Movimento di Insieme di Ivo Tarolli e Tempi Nuovi di Fioroni, D’Ubaldo-Sanza-Gargani. “L’appuntamento delle elezioni europee va vissuto -specifica una nota- come un momento importante per la politica e può essere l’occasione per un area di centro che non potrà mai nascere senza che ci sia anche un polo dei cristiani democratici. Il coordinamento regionale del NCDU, guidato da Giancarlo Nicotera, ha deciso di assumere con le altre espressioni di ‘Iniziativa popolare’ una serie di iniziative in Calabria”. All’incontro di Catanzaro erano presenti, fra gli altri, Bordino, Giancarlo Muraca, Coccimiglio, Palmisano, Cordova, Garofalo, Furina, Gemelli e Mario Tassone Segretario Nazionale del N.CDU.