Il Consiglio regionale ha completato il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza per la seconda parte della legislatura regionale confermando tutti gli uscenti. Vice presidenti sono stati rieletti Pierluigi Caputo (Forza Azzurri), per la maggioranza e Franco Iacucci (Pd) come componente di minoranza. Alla votazione hanno partecipato 29 consiglieri; 20 preferenze sono andate a Caputo, 7 a Iacucci, 1 scheda nulla ed una scheda bianca. Analogamente, è stato confermato in blocco anche l’organigramma dei segretari-questori. Con 29 consiglieri presenti e votanti, 21 voti sono andati al consigliere Salvatore Cirillo (FI), componente di maggioranza, e 7 al consigliere Ernesto Francesco Alecci (Pd) come componente di minoranza. 1 scheda bianca.