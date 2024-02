Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di amici e conoscenti del calabrese Pino Ursino, giocatore di biliardo, prematuramente scomparso a causa di una malattia:

“Dopo una lunga e penosa malattia ci ha lasciati martedì mattina Pino Ursino. Pino fu il primo forte giocatore che vidi varcando la soglia del mitico bar Kaffa di Milano nell’autunno del1988. Non si poteva non notarlo ,lo stile era particolare. Gambe tese e busto molto piegato .nei tiri di colpitura brandeggiava la stecca sino a sfiorarsi la guancia. Puntava un effetto e poi nello scarico del tiro succedeva tutt’altro .Avrei capito più avanti che si trattava del famoso taglio “trasformato” cararatterisca di pochi grandi giocatori. Faccia da burbero e animo gentile cosi era Pino. Di poche parole ma quando gli andavi a genio sapeva essere un amico. Tutti noi condividiamo a pieno tutto ciò, il biliardo perde un grande campione italiano,ed un caro amico. Abbiamo voluto ricordarlo cosi con poche parole. Lo ricorderemo sempre come uomo, atleta e persona sincera e amico con la A maiuscola”.

Stefano Valente e tutti gli amici del Joker Club di Catanzaro Gli amici della Sala La Garuffa di Catanzaro Gli amici del Bar Luca di Monterosso Calabro Gli amici dell’ASD Game On di Crotone Nazzareno Fedele, gli amici dello Sporting Club di Vibo Valentia