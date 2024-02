La Regione Calabria e la Calabria Film Commission annunciano, in collaborazione con Anica Academy ETS, il lancio di “Creatività talentuosa”, un’iniziativa, è scritto in una nota, “che nasce con l’obiettivo di dare spazio ai giovani e alla creatività, valorizzando il loro talento nell’ambito di un progetto che ponga particolare attenzione agli ambiti culturali, linguistici e storici delle comunità calabresi”. Attraverso dei percorsi laboratoriali dedicati a scrittura, produzione, film making e comunicazione, i partecipanti avranno la possibilità di realizzare i propri progetti per il territorio con il supporto dei migliori professionisti dell’audiovisivo. Le loro idee saranno presentate ad una commissione di esperti e la migliore prodotta entro l’anno. Il programma che prevede una fase di laboratori propedeutica al vero e proprio sviluppo di un’idea dal punto di vista creativo, organizzativo, comunicativo e distributivo, è gratuito e dedicato esclusivamente ai giovani residenti in Calabria con un’età compresa tra i 18 e i 34 anni. Le attività avranno inizio ad aprile 2024 e si terranno alla Fondazione Terina a Lamezia Terme. Il progetto è realizzato con il contributo del dipartimento Politiche giovanili e del Servizio civile universale e della Regione Calabria, in attuazione dell’Intesa/accordo N. 101 del 7 ottobre 2010. Il termine per presentare la domanda di ammissione è il 29 febbraio 2024. “Siamo orgogliosi della proficua collaborazione con la Fondazione Calabria Film Commission e la Regione Calabria -afferma Francesco Rutelli (nella foto), presidente Anica e Anica Academy Ets- che ha dato vita ad un significativo progetto di formazione e sta creando nuove opportunità per i giovani calabresi che coltivano la passione per il cinema e la Tv. Questo percorso esalta in modo particolare le loro capacità creative e consentirà ad alcuni di loro di generare un’opera che potrebbe essere il primo tassello della carriera. In un mondo in cui la creatività e l’innovazione sono motori decisivi per lo sviluppo sociale ed economico, è essenziale dare spazio ai giovani talenti, valorizzando le loro capacità e idee per il bene delle comunità”.