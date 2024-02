116 le famiglie sostenute economicamente, 180 utenze pagate, 200 kit di lampadine ad alta efficienza consegnati e 60mila euro di finanziamenti per un budget di quasi 600 euro a famiglia, l’equivalente di circa 6 mesi di luce o 4 mesi di gas. Sono questi i numeri del progetto Energia in Periferia a Reggio che Banco dell’energia ha realizzato in collaborazione con Edison e grazie anche al contributo di Signify, Adiconsum Calabria, Rete Assist, Associazione Asha Fatima, Associazione Socio-Culturale Nuova Solidarietà e Centro di Solidarietà Alberto Marvelli. L’iniziativa, la prima della Fondazione nel Sud Italia, è stata lanciata a dicembre 2022 ed è terminata a novembre 2023 in un territorio, quello reggino, particolarmente vulnerabile. In termini di povertà energetica, secondo il rapporto Oipe 2023, la Calabria è la regione più colpita dal fenomeno con un valore del 16,7% a fronte di una media nazionale pari all’8,5%, dati che rendono improrogabile un intervento che possa mitigare l’incidenza della problematica. Obiettivo del progetto è stato quello di supportare le famiglie in condizione di difficoltà economica e sociale che rischiano di non poter accedere a un paniere minimo di beni e servizi energetici. Non solo. Oltre al pagamento delle bollette, il progetto ha coinvolto gli operatori delle associazioni e le famiglie beneficiarie in incontri di formazione. Gli eventi formativi sono stati gestiti dalla rete dei Tutor per l’Energia Domestica (Ted), professionisti con competenze sulle tematiche dell’efficienza energetica e del risparmio energetico. Nel corso del progetto sono inoltre state previste visite di monitoraggio periodiche per affiancare e supportare nel loro percorso verso l’adozione di comportamenti sostenibili. Gli interventi in Calabria con due progetti: verrà consolidata l’attività di sostegno alle famiglie, coinvolgendo nuovi beneficiari a Catanzaro e verrà avviato un progetto pilota a Reggio per l’efficientamento energetico delle abitazioni di nuclei familiari particolarmente vulnerabili, attraverso la sostituzione degli elettrodomestici più energivori.