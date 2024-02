Regna l’equilibrio al Braglia di Modena, finisce 1 a 1 tra gli emiliani e il Cosenza. Succede tutto nel primo tempo al Braglia, con le reti dei due bomber. Meglio il Cosenza, attivissimo nei minuti iniziali. Il Modena esce dal momento di difficoltà con il gol del vantaggio: al 16′ Gerli serve in profondità una sfera perfetta per Gliozzi che, in area di rigore, insacca sotto la traversa: la difesa del Cosenza si muove male, Camporese lo tiene in gioco ed è tutto regolare. Gli ospiti ci mettono poco a rientrare in partita. Al 23′ il cross dalla destra di Gyamfi trova impreparato prima Zaro e poi Riccio, quest’ultimo si fa bruciare sul tempo da Tutino il cui colpo di testa beffa pure Seculin. Nel secondo tempo pochi squilli, la squadra di Caserta ha il pallino e i canarini provano il contropiede più volte senza essere efficaci. Nel finale il rosso a Marras (rivisto al Var) per un brutto intervento su Riccio. Al Braglia è 1-1, per i rossoblu’ un punto conquistato in casa di una squadra forte.