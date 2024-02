Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e il vicepresidente dell’Assemblea Pierluigi Caputo hanno reso noto di avere sottoscritto una proposta di legge sulla “Disciplina del Sistema Statistico Calabria”. “Si intende così disciplinare – affermano Mancuso e Caputo in una dichiarazione congiunta – le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici, istituendo il ‘Siscal’. Con l’obiettivo di coinvolgere, nello svolgimento delle attività, oltre alla struttura organizzativa della Giunta regionale, gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale presenti in Calabria, nonché gli istituti ‘Afam’ e le Università”. “Tra le innovazioni – sottolineano i due sottoscrittori della proposta – che il legislatore calabrese ha intenzione di introdurre, rispetto alla normativa delle altre Regioni (in attuazione della norma statale): la fruizione dei dati statistici nell’ambito del portale ‘Calabria open data’. Oltre al supporto, da parte dell’Ufficio di Statistica regionale, all’Assemblea legislativa, specificamente nella fase di formazione e monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali. Ciò consentirà una migliore qualità della produzione legislativa, anche attraverso azioni di ricognizione e manutenzione normativa che dovranno avvalersi delle strutture competenti per materia sia del Consiglio che della Giunta regionale. Una maggiore sinergia tra i due organismi dell’Ente, anche su questo fronte, di sicuro sarà utile per avere una prassi ordinaria di buona amministrazione che inciderà positivamente sulla concretizzazione delle politiche della Regione”. La proposta di legge, inoltre, dà seguito “al percorso di collaborazione tra la Regione e l’Istituto nazionale di statistica (avviato nel 2020) per completare il Sistema statistici regionale. Cui la Regione guarda – evidenziano Mancuso e Caputo – con estremo interesse, per poter disporre, di volta in volta, di strumenti e metodologie per meglio comprendere le dinamiche sociali ed economiche e per individuare, al contempo, le azioni necessarie a potenziare la competitività della Calabria nello scenario nazionale. I tredici articoli di cui consta la proposta di legge (che si è avvalsa per la stesura dell’apporto del Comitato tecnico-scientifico Regione-Istat) disciplinano organicamente contenuti e funzioni del ‘Siscal’. Prevedono che il Sistema statistico regionale elabori un programma statistico concernente tutto il territorio e rediga un puntuale rapporto da rassegnare al Consiglio, alla Giunta e all’Istat entro il 31 marzo di ogni anno. Sono disciplinate, inoltre, le modalità di accesso dei dati statistici nella formazione e monitoraggio delle leggi e l’utilizzo da parte di cittadini e stakeholder, il segreto statistico, l’obbligo di fornire il dato e gli aspetti necessari per la promozione e valorizzazione della cultura statistica in Calabria”.