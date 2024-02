Calcio, Eccellenza: la Vigor Lamezia accorcia il distacco dal Sambiase a meno 6

di RTC Sport

Nella ventunesima giornata nel Campionato regionale di Eccellenza la Vigor Lamezia batte 1 a 0 la Paolana (rete di Vilella) e accorcia a 6 punti il distacco dal Sambiase che invece si ferma sul nella di fatto a Brancaleone. Dopo le due lametine c’è il vuoto. Le piu’ vicine sono il Cittanova terzo, pari a Rende 1 a 1, e il Soriano che travolge con un poker la ReggioRavagnese. Il PraiaTortora supera il Gioiosa e raggiunge in quinta posizione il Brancaleone. A ruota il Bocale che demolisce la Palmese 4 a 1. Vittoria nitida dell’Isola Capo Rizzuto sullo Scalea (2-0). In coda la reazione e l’orgoglio della Morrone che non vuole arrendersi, batte lo StiloMonasterace 2 a 1 e si porta a meno 4 dalla Paolana.