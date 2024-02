CATANZARO/ Domenica 11 febbraio, in occasione del Carnevale, festa nel quartiere Santa Maria nei locali della Parrocchia S. Maria di Zarapoti. Canti, balli e divertimento con tanti contenuti e laboratori artistici, e la buona musica di Dasco. L’evento, realizzato con la collaborazione di numerose associazioni come A Funtanedda, Circolo Sociale Zarapoti, Devoti di S.Maria Zarapoti, Divercity, Fondazione Città Solidale, Cooperativa sociale Giroquadro, Catanzaro Family Biker’s, Associazione Tribunale per la difesa dei diritti dei minori, ha trovato un partner speciale nei ragazzi dell’oratorio coinvolti dall’allestimento alla chiusura, nell’animazione e nel dare vita alle mascotte della serata. Dopo il successo della giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne del 24 Novembre, il gruppo di lavoro riunito lo scorso autunno dal consigliere comunale Antonio Barberio ha voluto dare continuità alla partecipazione ricevuta in quell’occasione. Gli organizzatori si sono detti soddisfatti e pronti al prossimo appuntamento, e insieme al consigliere lanciano l’invito alle altre associazioni e attori del territorio interessate a partecipare a un nuovo modello associativo fondato sulla collaborazione e finalizzato al bene del quartiere e della città.