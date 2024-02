“L’accentramento della sanità non sempre genera risultati virtuosi. A livello nazionale se lo dimenticano ma i calabresi sanno che la sanità da 14 anni è commissariata e, quindi, è il governo nazionale governare la sanità”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto rispondendo ad una domanda dei giornalisti, a margine di un’iniziativa alla Cittadella regionale, sui dati recentemente diffusi dalla Svimez in materia di spesa sanitaria. “Negli ultimi due anni io ci ho messo la faccia e, in questo periodo – ha aggiunto – siamo stati impegnati a ricostruire le fondamenta di un sistema che, proprio per l’accentramento dei poteri verso Roma, ha determinato il disastro nella sanità”. Per Occhiuto, inoltre, ” proprio la sanità è l’ambito nel quale forse l’argomento legato alla devoluzione dei poteri in Calabria funziona di meno. Io comunque penso a lavorare e lavorando a determinare risultati per la mia Regione. Credo che la migliore risposta è quella che si è data nei giorni scorsi quando tutti hanno avuto contezza che la metà delle risorse investite in Italia per le infrastrutture è investita in Calabria. Vale più questa risposta o le parole?”.