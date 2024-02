”Congratulazioni a Taurianova, scelta dal Ministero della Cultura come Capitale italiana del libro 2024.

Una bellissima notizia per la nostra Regione, un motivo di orgoglio per tutta la Calabria.

Un’occasione per far conoscere a livello nazionale e internazionale una città piena di cultura e di tradizioni, cambiando la narrazione degli ultimi decenni e facendo emergere le opportunità positive del nostro territorio.

Auguri e buon lavoro all’amministrazione comunale e a tutti i taurianovesi, che saranno i veri protagonisti di questa importante ribalta”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.