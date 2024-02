Vantaggi e rischi dell’Intelligenza artificiale, incontro di approfondimento nell’ITTS “Scalfaro” di Catanzaro

di Manuel Soluri (RTC-GDC)

CATANZARO/ Si è svolto sabato 10 febbraio nella Sala del Cenacolo dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Scalfaro” di Catanzaro un incontro di riflessione dal titolo “Comprendere l’intelligenza artificiale”, argomento di indiscussa attualità educativa, tecnologica ed etica. Ha relazionato ai docenti e agli studenti presenti il docente di Filosofia e Storia e di Scienze umane e tecniche della Comunicazione, nonché direttore tecnico dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale, Francesco Pungitore, autore peraltro del saggio filosofico dal titolo “Metafisica dell’Intelligenza Artificiale”. Era presente il dirigente scolastico dello Scalfaro, prof. Vito Sanzo. Nella sua interazione con gli studenti e i docenti, Pungitore ha messo in luce gli enormi benefici dell’intelligenza artificiale e le prospettive di sviluppo futuro, ma nel contempo ha sottolineato i rischi che essa sottende, ponendo l’accento sulla necessità di una regolamentazione del suo utilizzo e su quegli aspetti come la creatività, l’intuizione e il pensiero critico in cui la macchina non potrà mai sostituire l’uomo. “Quella dell’intelligenza artificiale è una nuova sfida che dobbiamo affrontare preparandoci al meglio, in quanto puo’ rappresentare anche una grossa opportunità, specie per le nuove generazioni, dalle quali peraltro giungono feedback e input interessanti. I nostri studenti, infatti, possono entrare nel mondo del lavoro tramite nuovi sistemi moderni. Servono interazione ed intuizione, inoltre l’aggiornamento deve essere costante. Cio’ che ora sembra fantasia, a breve puo’ essere realtà” – ha affermato Pungitore. “Alcuni posti di lavoro verranno probabilmente persi, ma si creeranno nuove figure, capaci di proporsi in maniera differente, occorre essere pronti per questo nuovo scenario che si prospetta. L’idea di emulare le capacità umane c’è sempre stata. Ad ogni modo esiste anche un problema di regole e la vera nuova sfida-ha sottolineato Pungitore anche ai microfoni di RTC– è quella di arrivare a una regolamentazione di carattere globale che dovrà creare una serie di vincoli. Serve consapevolezza sull’uso di queste tecnologie che si stanno diffondendo”. Il dirigente scolastico Sanzo, notevolmente soddisfatto dell’iniziativa, ha annunciato che la stessa verrà riproposta nei prossimi mesi: “I nostri ragazzi devono essere pronti a questa nuova sfida tramite la preparazione e l’aggiornamento continuo. Noi non faremo mancare loro momenti di approfondimento come quello odierno”.