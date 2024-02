“Una nuova base a Reggio e il conseguente rafforzamento della presenza in Calabria di Ryanair è una notizia davvero significativa per l’economia calabrese. Se a ciò si aggiunge che il Ceo Essie Wilson ha dichiarato che le nuove dieci rotte, che si aggiungono alle venti già presenti negli scali calabresi, rappresentano solo l’inizio di una maggiore presenza della low cost in Calabria, non posso che esprimere piena soddisfazione”. È quanto ha dichiarato l’assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì, dopo la presentazione delle nuove rotte che la compagnia aerea Ryanair attiverà in Calabria dalla prossima summer season 2024. “La rafforzata operatività – ha aggiunto – è importante non solo e non tanto per i posti di lavoro che genererà direttamente, ma soprattutto perché le nuove tratte porteranno in Calabria, già nel 2024, oltre un milione di passeggeri in più, cifra destinata a crescere di molto nei prossimi anni. Nuovi visitatori, quindi, e nuovi possibili investitori. La Calabria sta crescendo perché sta mostrando al mondo il suo volto migliore, la sua bellezza, il patrimonio paesaggistico e culturale che possiede, le diverse opportunità che offre. E da qui a poco la straordinaria accoglienza che questa terra sa offrire sarà percepita dai visitatori sin dal loro atterraggio e ingresso negli scali, grazie all’opera di riqualificazione che la giunta guidata dal Presidente Occhiuto ha avviato, con un investimento di oltre 200 mln di euro”.