Due miliardi e mezzo di euro che, con altri fondi messi a disposizione, arrivano a circa tre. E’ la dotazione che il governo dà alla Calabria per finanziare 317 progetti che spaziano dall’ambiente alle infrastrutture e dovrebbero avviare quel percorso di rinnovamento della regione contribuendo a iniziare a ridurre il gap con le regioni del nord. Fondi che arrivano grazie al Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 firmato stamani dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto alla presenza anche del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. A fare da teatro alla firma il porto di Gioia Tauro, “il più grande d’Italia e uno dei più grandi del Mediterraneo” rivendica con orgoglio Occhiuto. Una location non scelta a caso perché proprio da qui, auspica il governatore, può partire un percorso che, con i finanziamenti per lo sviluppo dello scalo e grazie al piano Mattei varato dal governo, magari implementato dall’Europa, faccia della Calabria l’hub dell’Italia e dell’Europa nel Mediterraneo, con lo sguardo rivolto ai paesi dell’altra sponda che, prevede Occhiuto, avranno un “incremento del Pil significativamente superiore alle economie europee”. Dei due miliardi e mezzo, 633 milioni sono stati già programmati dalla Regione con la delibera 79 Cipess e con interventi per la prevenzione in materia idrogeologica e altri 142.788.549,00 euro verranno utilizzati per il cofinanziamento del Pr Calabria 21-27. Oltre un miliardo sarà destinato alle infrastrutture che, spiega Giorgia Meloni sono “la priorità delle priorità che noi finanziamo con questo accordo”.