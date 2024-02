“L’attenzione nei confronti di un territorio si dimostra con i fatti e con la presenza, ed è ciò che il Governo alla guida della nazione sta facendo anche oggi”. Lo afferma il presidente della Commissione Bilancio della Camera Giuseppe Mangialavori. “La presenza della premier Giorgia Meloni a Gioia Tauro – prosegue – conferma ancora una volta il pieno supporto del Governo allo sviluppo del Meridione e della Calabria in particolare. Una regione che, come affermato più volte dal presidente Occhiuto, ha deciso di prendere in mano il proprio futuro e non lasciarsi guidare dagli eventi come avvenuto in passato. La firma dell’Accordo per il fondo di Sviluppo e coesione, che destina alla Calabria 2,5 miliardi, concretizza l’impegno di questo centrodestra sugli investimenti strategici per la crescita sociale ed economica del territorio”.”E’ un evento straordinariamente positivo. La sigla del l’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra la presidente Meloni e il presidente Occhiuto, il primo con una Regione del Mezzogiorno, consente di valorizzare al massimo l’utilizzazione delle risorse comunitarie, innescando processi duraturi di crescita del territorio e contribuendo a ridurre i divari Nord-Sud in piena linea con le previsioni dello strumento europeo della coesione”. Così, dal canto suo, il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso. “Inoltre -aggiunge- l’attenzione del Governo, che suggella le ottime relazioni con la Regione Calabria, rafforza le prospettive di sviluppo delle nostre comunità”.