“Alla manifestazione promossa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro il Ddl Calderoli e per lo sviluppo del Sud, ha partecipato ieril’ex presidente della Calabria, Mario Oliverio, che è stato accolto affettuosamente da numerosi sindaci ed amministratori locali della Campania, presenti in massa a Roma. All’iniziativa era anche presente una delegazione di sindaci calabresi, lucani e pugliesi”. Lo riferisce un comunicato diffuso dallo stesso Oliverio. “Essere a fianco di De Luca in questa battaglia a difesa del Sud e del futuro dell’Italia -ha detto Mario Oliverio- è un dovere civico, etico e politico. Occorre unire il Sud per non subire lacerazioni irreversibili e bloccare il disegno miope che spacca l’Italia e ne indebolisce il peso e le potenzialità di sviluppo in Europa. Al contrario è miope non cogliere il ruolo che potrebbe svolgere il Sud nel rapporto con i continenti emergenti, la cui crescita è destinata a segnare la nuova fase storica dello scenario globale”.