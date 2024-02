La firma tra la premier Giorgia Meloni e il governatore della Calabria Roberto Occhiuto riguarda il decimo accordo delle Politiche di coesione finanziato con le risorse del FSC per il periodo 2021-2027. Prevede un importo complessivo di 2,863 miliardi, al lordo dei 300 milioni previsti per il ponte sullo Stretto, per un totale di 317 progetti. Lo afferma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto che esprime soddisfazione per l’intesa: si tratta dell’importo “più consistente finora assegnato, sulla base di priorità progettuali proposte dalla Regione e condivise dal governo”. I progetti sono finalizzati “a innescare un processo virtuoso di crescita strutturale seguendo un cronoprogramma ben preciso, a garanzia del miglior utilizzo possibile delle risorse messe a disposizione. Che, aggiungendo ai fondi Fsc la quota di quelle già rese disponibili da altre fonti finanziarie (circa 257,2 milioni di euro), raggiungono un volume di investimenti pari a circa 3 miliardi di euro”, ha proseguito Fitto. Con queste risorse vengono finanziati complessivamente 317 progetti: interventi sono previsti per migliorare la rete infrastrutturale viaria, per il rafforzamento del trasporto pubblico locale, la riqualificazione urbana e la valorizzazione dei porti, la migliore fruibilità dei beni culturali e turistici, oltre che interventi di bonifica e sostenibilità ambientale. “Priorità progettuali frutto dell’ottima collaborazione con il presidente Occhiuto, determinante per il lavoro svolto – ha proseguito il ministro – prezioso per raggiungere la piena espressione delle potenzialità del territorio calabrese nell’ambito della visione messa in campo dal governo con il decreto Sud, che guarda al rilancio dell’intero Mezzogiorno, e della Calabria in particolare, come Hub e cuore strategico del Mediterraneo”.