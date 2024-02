Calcio serie B, è ancora Tutino-show: il Cosenza espugna Lecco (1-3) e prosegue la scia positiva

E’ ancora Tutino-show nella netta vittoria esterna per 3-1 per il Cosenza sul campo del Lecco del neo tecnico Aglietti. Nel primo tempo è il solito bomber a trascinare la formazione di Caserta con una doppietta. Per l’attaccante rossoblu’ dodici i gol fin qui in campionato. Nella ripresa, pronti via e arriva il tris con Frabotta. Tardiva la rezione dei lombardi che riescono ad accorciare solamente grazie ad un autogol di Venturi. Cosenza che si rilancia fortemente anche in chiave playoff, Lecco al quinto ko di fila e sempre ultimo solitario.