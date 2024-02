Calcio serie B, gol ed emozioni tra Catanzaro e Sud Tirol (2-2). Espulso Brighenti nel finale

Pareggio per 2-2 al Comunale tra Catanzaro e Sudtirol. Pronti via, ed è gol-lampo al secondo minuto degli ospiti che si portano in vantaggio con Kurtic che svetta più in alto di tutti da calcio d’angolo. I giallorossi di casa iniziano a manovrare e a gestire il gioco con il solito possesso palla e collezionano un’occasione prima con Iemmello, che non trova di testa la porta, e poi con D’Andrea sul cui tiro si oppone Poluzzi. Il pareggio arriva da uno schema su punizione, con il tiro di Pompetti che viene deviato da Pecorino sui piedi di Brighenti, il quale calcia un mancino imprendibile sotto l’incrocio, 1 a 1 all’intervallo. La seconda frazione di gioco si apre con l’undici di casa che sfrutta ancora i calci da fermo e colpisce con Antonini, al suo secondo gol di fila con la maglia giallorossa. Il Catanzaro ha l’opportunità di chiudere la partita con Iemmello che, imbeccato da Petriccione, si divora un gol sprecando da solo in area ipnotizzato da Poluzzi. Poco dopo, nuova doccia gelata per le aquile: è Pecorino a siglare il 2-2, dopo essere riuscito a controllare spalle alla porta, a girarsi e a gonfiare la rete sfruttando una marcatura non perfetta dei difensori avversari. A circa dieci minuti dalla fine, il Catanzaro resta in dieci con Brighenti, già ammonito, punito col rosso dopo un’entrata dura su Pecorino. Il Sud Tirol prova il forcing finale ma il Catanzaro si difende con ordine e senza ansia, rischiando solo nel finale quando Rauti e Ciervo vanno vicinissimi al gol partita.