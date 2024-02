Calcio serie D, impresa del San Luca che batte il Siracusa, la Reggio Calabria supera la coraggiosa Gioiese di Cozza al 92′. Vibonese battuta, Locri travolto dalla capolista

di RTC Sport

La 27sima giornata in serie D gruppo I segna probabilmente lo strappo decisivo del Trapani capolista che si porta a +10 sul Siracusa battuto nell’anticipo dal San Luca che firma l’impresa della giornata, rete di Diarra al 57′. I granata di Torrisi invece ne rifilano 3 al Locri (in 10) e diventano quasi irraggiungibili dai rivali. Giornata amara per la Gioiese di Cozza al Granillo di Reggio. La squadra viola imbavaglia gli amaranto nel primo tempo terminato a reti bianche. Ma dopo l’intervallo Perri sblocca il punteggio portando avanti la Fenice. La generosa e coraggiosa Gioiese ha la forza di reagire e pareggiare con Vasil al 76′. Ma Zanchi al 92′ firma la vittoria della Reggio Calabria che affonda ulteriormente una Gioiese comunque mai doma e sempre in partita. Reggio che mantiene la quarta posizione difendendola dal Real Casalnuovo che supera la Vibonese 2 a 1. In vantaggio i napoletani con Buchicchio all’11’, risposta rossoblu’ al 16′ con il centravanti Tandara. Ma all’83’ la doccia fredda per gli uomini di Busce’ per il guizzo del sempreverde Vincenzino Sarno che firma la vittoria dei padroni di casa.