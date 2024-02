Calcio, Eccellenza: Sambiase di misura, Vigor Lamezia a valanga: il divario resta invariato a +6 per i giallorossi

di RTC Sport

Ventiduesima giornata nel Campionato regionale di Eccellenza. Rimane invariato il distacco in testa tra Sambiase e Vigor Lamezia in quanto continuano a vincere entrambe. I giallorossi di misura sul ParaiaTortora, 1 a 0 firmato Colombatti. Esagerano invece i biancoverdi che ne fanno 6 in trasferta allo StiloMonasterace (2-6). Dietro le due lametine come e’ noto c’è il vuoto, un vuoto che prova a colmare il Cittanova, che supera il Barncaleone 2 a 0. Anche il Soriano non stecca, successo per 2 a 1 a Paola. Stesso punteggio per il Rende che passa a Bocale, e per l’Isola Capo Rizzuto che espugna Gioiosa guadagnando il centro della classifica. Pari con gol tra Palmese e ReggioRavagnese (1-1) e tra Scalea e Morrone (2-2), con gli ospiti che rosicchiano un punto in classifica alla Paolana e al Gioiosa.