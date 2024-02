“Domenica tornerò a Cutro per le manifestazioni che si svolgeranno per l’anniversario della strage. Chiediamo verità e giustizia, ma ancora non abbiamo avuto risposta dal governo. Continuiamo a chiedere: come è potuto accadere? Perchè non sono partiti i soccorsi con i mezzi più adeguati della guardia costiera?”. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno a Roma.