REGGIO CALABRIA/ Visita istituzionale ufficiale in Prefettura della Giunta comunale di Reggio Calabria guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà. “Stamane, l’esecutivo municipale – è detto inn una nota del Comune – ha incontrato ufficialmente il prefetto della città, Clara Vaccaro, nella sede del palazzo del Governo di piazza Italia. Un incontro cordiale nel corso del quale sono stati affrontati i molti temi importanti per la vita della comunità cittadina. La visita è stata l’occasione per presentare ufficialmente i nuovi componenti della Giunta comunale al prefetto Vaccaro e ha consentito alla parti un confronto costruttivo sull’idea di città e di mettere a confronto le possibili soluzioni per le criticità riscontrate”. “L’opera di mediazione del rappresentante del Governo nel territorio – è scritto nella nota – è essenziale per affrontare con equilibrio e determinazione tutte le emergenze. L’appuntamento odierno è servito inoltre a rinsaldare il rapporto di collaborazione tra i due enti. Il Prefetto ha dato il benvenuto ai nuovi assessori comunali augurando loro un buon lavoro”.