“Negli ultimi 50 anni credo che nessun governo sia riuscito ad ottenere quello che il mio governo regionale ha ottenuto dall’esecutivo nazionale: tre miliardi e mezzo per la 106, quando negli ultimi 50 anni era stato investito solo un miliardo. Basta? No, non basta perché bisogna completare tutti i tratti”. Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto parlando con i giornalisti a margine di un’iniziativa alla Cittadella. “Ci vogliono – ha aggiunto Occhiuto – altri dieci o 15 miliardi. Io sono impegnato ad ottenere per la Calabria tutte le risorse possibili per lo sviluppo infrastrutturale. Le altre regioni si lamentano che nel contratto di programma di Anas la Calabria sia stata finanziata molto di più. Più della metà delle risorse investite nelle infrastrutture in Italia, infatti, sono state investite in Calabria. C’è tanto da fare, ma credo che tanto è stato fatto rispetto al passato”. Domani le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno indetto una mobilitazione con quattro sit-in in corrispondenza di altrettanti punti strategici della strada statale 106 proprio per richiamare l’attenzione sulla sicurezza e sul diritto alla mobilità.