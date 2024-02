Incidente stradale sulla SS106 a Isca sullo Jonio, muore un calciatore 31enne che giocava nel San Luca

Incidente stradale nella notte nel territorio di Isca sullo Jonio (CZ) sulla SS 106. All’arrivo sul posto si rilevava una autovettura, che per cause in corso di accertamento, finiva fuori dalla carreggiata ribaltandosi. Personale Vigilfuoco provvedeva all’estrazione dalle lamiere del conducente privo di vita. È Marco Pezzati, di 31 anni, l’uomo deceduto la scorsa notte in un incidente stradale a Isca sullo Jonio in provincia di Catanzaro. Il 31enne era di origini toscane e giocava in Calabria nella Asd San Luca 1961 in serie D. In passato ha militato nella Sangiovannese, squadra toscana che ha partecipato anche ai tornei di serie C.