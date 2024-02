Si gioca domani alle ore 14 la sfida Cittadella-Catanzaro valida per la 26sima in serie B. Allo stadio Tombolato scontro diretto per i playoff tra i ganata veneti (settimi ma reduci da 5 sconfitte consecutive) e i giallorossi calabresi (sesti a +3). Due squalificati nel Cittadella, Pittarello e Pandolfi guideranno l’attacco. Fuori causa lo squalificato Brighenti nel Catanzaro. Sempre fuori Ghion. In regia verrà confermato l’ottimo Petriccione, mentre Antonini e Scognamillo saranno i due centrali difensivi, Veroli esterno basso a sinistra.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Negro, Frare, Rizza; Vita, Carriero, Amatucci; Mastrantonio; Pittarello, Pandolfi.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas, Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci.