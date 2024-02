“Storicamente siamo stati sempre a favore della realizzazione del ponte sullo Stretto. I ponti uniscono e noi dobbiamo costruire le condizioni perché attraverso questa grande opera possono moltiplicarsi anche altri interventi di adeguamento infrastrutturali in Sicilia e in Calabria”. A dirlo il segretario generale della Cisl nazionale, Luigi Sbarra, a margine del consiglio generale della Cisl Sicilia riunito all’Hotel delle Palme di Palermo. “Facciamo in modo che il ponte sullo Stretto sia moltiplicatore di altri investimenti che dovremo fare sule strade, sulle ferrovie, sull’alta velocità e sui porti. Una grande opera che unisce Sicilia e Calabria e che può essere una grande svolta nelle politiche di crescita del Sud”, ha aggiunto.