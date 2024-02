“L’elezione del presidente Roberto Occhiuto a vicesegretario di Forza Italia, avvenuta ieri a chiusura del congresso nazionale, rappresenta una grande opportunità per il partito a livello europeo, nazionale e locale e rafforza ancora di più il suo ruolo di governatore della Regione Calabria”. Così, in una nota, Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura. “La prestigiosa nomina di una figura forte e autorevole – aggiunge Gallo – qual è Roberto Occhiuto, che in questi due anni e mezzo da presidente, con appassionata determinazione, ha raffigurato la Calabria in maniera diversa rispetto al passato e ha saputo imprimere importanti risultati come, per esempio, l’ultimo in ordine di tempo, la firma con la presidente Meloni dell’Accordo per il fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 per 2,5 miliardi, sarà un ulteriore punto di forza che, sono sicuro, saprà sfruttare al meglio soprattutto per il bene della Calabria. Auguri presidente”.