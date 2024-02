“Attribuire al Governo, come fatto da Elly Schlein a Cutro, responsabilità che invece devono ricadere sui trafficanti di morte, altro non è che attività di mera e triste propaganda. A differenza sua e di quelli del suo partito, che hanno governato per anni, garantendo sbarchi incontrollati, il Governo Meloni, con il decreto Cutro, è intervenuto con decisione per prevenire e contrastare l’immigrazione clandestina. Inoltre, grazie agli accordi con la Tunisia e l’Albania, finalmente gli sbarchi lungo le coste italiane risultano in calo. È impegno di tutti, non solo di Schlein, che tragedie come quella di Cutro, in cui persero la vita donne, uomini e bambini a causa di scafisti senza scrupoli, non debbano più ripetersi. E il Governo Meloni non lascerà nulla di intentato per rendere non solo dura ma impossibile l’attività ai trafficanti di esseri umani, ai loro criminali comportamenti e ai loro sporchi affari”. Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.