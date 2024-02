“Ciucci fa lo splendido dalla Lega. Una settimana fa, dopo l’approvazione della relazione riguardante il progetto del ponte, per la quinta volta ho richiesto all’AD Ciucci della SdM una copia della relazione, ma, come sempre, non ho ricevuto risposta. Il ponte sullo Stretto è una questione politica per la Lega, e l’AD Ciucci si affretta a riferire alla scuola politica del partito. Regna un’omertà istituzionale riguardo alla mancata divulgazione dei documenti del progetto, che Ciucci continua a tenere riservati, ben sapendo che non sono atti endoprocedimentali ma documenti espressamente previsti dalla legge. Adottano un livello di riservatezza inaccettabile per documenti che riguardano l’impiego di 14 miliardi di euro. I fondi sono pubblici, ma i documenti restano segreti: un curioso concetto di democrazia nel nostro paese. Possibile che nessuno riesca quanto meno ad indignarsi per quello che sta accadendo?”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.