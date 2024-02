Questi i risultati delle squadre calabresi nella 28sima giornata nel Campionato Interregionale:

SANT’AGATA-LFA REGGIO CALABRIA 1-0/ Sconfitta in terra messinese per La Fenice Amaranto Reggio Calabria piegata 1 a 0 dal Città di Sant’Agata che prevale con la rete di Capogna al 61′. Il risultato consente proprio ai siciliani di raggiungere la squadra di Trocini in quarta posizione a 43 punti.

VIBONESE-CANICATTI’ 2-0/ Si rialza prontamente la Vibonese dopo il ko a Casalnuovo di Napoli. Gli uomini di Busce’ regolano il Canicattì con un gol per tempo: al 10′ Tandara, all’84’ Castillo. Rossoblu’ a meno 2 dal secobndo posto occupato dal Siracusa.

CASTROVILLARI-LOCRI 1-1/ Botta e risposta tra Castrovillari e Locri pari con gol ed emozioni tutti nel finale: rete di Leveque per gli amaranto jonici al 78′, riacciuffati da Conti per i rossoneri del Pollino all’85’.

GIOIESE-ACIREALE 0-1/ Nulla da fare ancora per la Gioiese che subisce un’altra amara sconfitta in casa. All’Acireale basta una rete di Cicirello al 6′.